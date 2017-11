Les fédérations estiment que cinq réacteurs nucléaires pourraient cesser leur activité comme prévu : le premier en 2022, le second en 2023 et trois autres en 2025 (Doel 1 et 2 et Tihange 1). Mais fermer cinq réacteurs d’un seul coup en 2025 - y compris les plus gros de Doel 4 et Tihange 3 - serait trop risqué. Cela nécessiterait une importation accrue d’électricité de l’étranger, avec des prix très élevés par moment. Les trois fédérations plaident donc pour le maintien en activité prolongé de Doel 4 et Tihange 3.

"L'industrie insiste pour que le gouvernement prenne rapidement une décision définitive concernant les centrales nucléaires portant aussi bien sur la sécurité d'approvisionnement que sur un prix abordable et les émissions de CO2 du parc", concluent les fédérations. Si les positions d’Essenscia et Febeliec sont connues par rapport à la sortie du nucléaire, Agoria représente une nouvelle voix dans ce débat. Et pour cause : elle représente des dizaines d’entreprises qui sont directement liées à l’énergie renouvelable. Comme des producteurs de panneaux solaires, de pompes à chaleur, de moteurs pour les centrales de biomasse, ou encore des entreprises qui fabriquent des pièces détachées pour les éoliennes, ou qui entretiennent ces dernières.

Mais Agoria représente aussi des entreprises classiques du secteur énergétique, y compris des sociétés qui effectuent des mesures de sécurité dans le secteur nucléaire, ainsi que des entreprises informatiques, de télécommunications, de construction et de matériaux. D’après Agoria, l’industrie ne soutiendrait absolument pas d’une seule voix la sortie du nucléaire en 2025.