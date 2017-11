Selon les urologues, ces maladies devraient pouvoir être abordées sans tabou, comme c'est aujourd'hui le cas pour le cancer du sein.

Movember (ou Movembre en français) est un événement annuel organisé par la fondation Movember Foundation Charity. Chaque mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate. En 2016, 409 millions d'euros ont ainsi pu être levés.

Le nom vient de la contraction de "mo", abréviation de moustache en anglais australien, et de "November" (novembre).

Selon la société belge d'urologie, il est important que les hommes réalisent des tests de dépistage des cancers de la prostate et du testicule, malgré les tabous qui persistent envers ces maladies.

"Plus les hommes se feront dépister, plus vite ils pourront être aidés et traités", fait valoir Thibaud Scaussez. "Par le passé, on ne parlait pas de cancer du sein parce que c'était tabou. Grâce aux nombreuses actions menées, on en parle beaucoup plus maintenant".