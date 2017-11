Outre ses deux initiateurs (Canada et Royaume-Uni), l'alliance "Energiser au-delà du charbon" compte plusieurs pays européens aux côtés de la Belgique – à savoir l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse), ainsi que l'Angola, le Costa Rica, Fidji - qui préside la COP23 -, les Iles Marshall, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, plusieurs États canadiens et l'État de Washington.

L'objectif est de porter le nombre de partenaires à 50 d'ici la COP24, qui se déroulera en décembre 2018 à Katowice, en Pologne. Du côté des ONG, on voit la participation de la Belgique à cette initiative plutôt d'un bon œil.

"On aurait aimé que la déclaration aille un tout petit peu plus loin et écarte les fausses solutions telles que la capture et le stockage du carbone (CCS), mais nous sommes très satisfaits du signal clair qui est adressé tant à la Pologne (qui accueillera la COP24) qu'aux Etats-Unis", souligne le CNCD-11.11.11, qui parle tout de même d'"une belle initiative", "sachant que le charbon représente encore aujourd'hui 40% des émissions mondiales de CO2.