Le gestionnaire de réseau Elia vient d’envoyer une étude aux ministres de l’Énergie de toutes les entités de la Belgique (Flandre, Wallonie, Bruxelles et gouvernement fédéral).

Il est mentionné dans ce rapport qu’il est encore possible de sortir du nucléaire en 2025 à condition de prendre rapidement une décision concernant les alternatives. Elia met en garde : si on n’investit pas dans de nouveaux parcs éoliens, centrales au gaz, panneaux solaires, on risque de faire face à une pénurie d’énergie.

Le ministre flamand de l’Énergie, Bart Tommelein (Open VLD), est partisan d’une sortie totale du nucléaire et appelle ses collègues à conclure rapidement un pacte énergétique : "Sinon, les investissements dans les alternatives aux centrales nucléaires n’arriveront pas à temps", a-t-il indiqué dans un communiqué, "L’avenir, c’est le renouvelable. Nous sortons du nucléaire. On investira dans les alternatives nécessaires si cela devient vraiment clair pour tout le monde dans quelle direction on va." Il souhaite aboutir à un pacte d’ici la fin de l’année.