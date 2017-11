Ces trois centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles mobilisent un réseau de spécialistes dans les domaines médical, psychologique, policier et juridique, indique la Secrétaire d'Etat. Ils sont ouverts en permanence (24h sur 24 et 7 jours sur 7).



Outre l'aide médicale et psychologique, et l'administration des soins aux victimes et à leur entourage direct, les centres réunissent et conservent également des preuves des agressions sexuelles.