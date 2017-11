"A l'horizon 2022, l'entreprise ferroviaire a pour ambition d'améliorer encore son efficacité énergétique en diminuant de 7% l'énergie consommée dans les gares, bureaux et ateliers et en réduisant de 5% l'énergie consommée par ses trains, notamment en utilisant des énergiemètres, en installant des éclairages LED, des panneaux photovoltaïques et en pratiquant l'éco-conduite", souligne l'entreprise ferroviaire.



La société s'est également fixé pour objectif de diminuer de 10% sa consommation d'eau de ville, entre autres grâce aux installations de lavage des trains modernes, plus économes en eau et équipées d'un bassin pour recueillir l'eau de pluie. Elle souhaite en outre réduire de 50% sa consommation de papier et supprimer les imprimantes individuelles. Des actions viseront aussi à réduire les déchets de bureau.



Par ailleurs, la SNCB luttera contre les nuisances sonores par le biais de trains plus silencieux, poursuivra les opérations d'assainissement des sols et évitera toute nouvelle pollution grâce à de nouveaux ateliers mieux équipés pour la combattre ou la traiter.