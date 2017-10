"A une certaine époque, on a chassé les loutres et elles ont ainsi disparu de notre pays", expliquait Moeremans. "Les loutres que nous apercevons actuellement en Flandre viennent probablement d’une population issue des Pays-Bas. Dans ce pays, on se préoccupe déjà depuis plus longtemps du retour de cette espèce animale dans la nature".

Si l’on veut garantir l’avenir des loutres en Flandre, il faut adapter la nature à certains endroits. "Nous devons veiller à ce que leur habitat soit optimal. Récemment, une loutre a en effet été victime de la circulation routière à Kalmthout. Nous allons devoir contourner les dangers possibles, comme des routes très fréquentées, afin qu’ils n’entravent pas le retour des loutres".

Les loutres sont facilement effrayées. Elles vivent volontiers dans un coin de nature influencé par les marées. Loin des hommes et de la circulation routière. Il restera donc difficile d’en voir évoluer dans la nature.