D’après Tommelein, les nouveaux compteurs numériques seront capables de communiquer dans les deux sens: du gestionnaire de réseau vers le consommateur et inversement. Le client - notamment celui dont la maison est dotée de panneaux solaires - pourra ainsi suivre sa consommation.

Quant aux gestionnaires du réseau, ils pourront effectuer des relevés et des mises à jour à distance. Les nouveaux compteurs n'exigeront plus le passage d'un agent pour relever la consommation et les fraudes seront plus faciles à détecter, a encore expliqué le ministre libéral. Selon lui, les compteurs spéciaux, à budget - qui ne délivrent qu'une certaine quantité d'électricité -, disparaîtront car la consommation pourrait être limitée par les nouveaux compteurs.

L'installation s'étalera sur de nombreuses années, en commençant par les nouvelles habitations et les maisons rénovées, ainsi que celles dotées de panneaux photovoltaïques. Les nouveaux compteurs numériques pour le gaz devront répondre en gros aux mêmes exigences.