"Comment te sens-tu ?", "As-tu déjà eu des pensées sombres ?"… voici des exemples de questions figurant dans le questionnaire envoyé aux étudiants de la KU Leuven en première année. Le professeur Ronny Bruffaerts et deux doctorants, Philippe Mortier et Glenn Kiekens, envoient ce formulaire depuis 2012 et les étudiants sont libres d’y répondre ou non. Les étudiants en première année d’il y a cinq ans ont été interrogés pendant tout le parcours scolaire. Chaque année, ils ont reçu un questionnaire. Au total, l’équipe de Ronny Bruffaerts a récolté les réponses de 12 000 étudiants.