Une partie des personnes interrogées par les scientifiques présentent en effet des signes d’ennui au travail qui devient toxique. Quelque 12,2% d’entre elles déclarent que le temps passe très lentement au travail. Pour 6,6%, la journée est sans fin et 5,2% avouent s’ennuyer complètement. Plus de 11% se réfugient régulièrement dans d’autres tâches pendant les heures de travail.

L’enquête indique que 5,9% des Flamands questionnés risquent effectivement de développer un bore-out. Pour un peu plus d’un pourcent, ce risque est même élevé.

Vacature.com estime que le risque de bore-out est le plus élevé chez les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans (30%). L’ennui diminue clairement avec l’âge, car seulement 19,5% des travailleurs de plus de 45 ans et 14,5% des plus de 55 ans courent un risque plus élevé de bore-out.