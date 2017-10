Belga

A.Fr. (avec Belga) Dans le cadre de la campagne "Bike for Brussels", le ministre de la Mobilité et des Travaux publics Pascal Smet et la Secrétaire d’Etat à la Sécurité routière Bianca Debaets ont lancé ce vendredi matin la première Bike Light Lane, au cœur de Bruxelles. Cette piste cyclable couverte temporaire doit sensibiliser les cyclistes à l’importance d’un bon éclairage, alors que les jours raccourcissent. La Bike Light Lane restera Porte de Namur, à Ixelles, jusqu’au 26 octobre.