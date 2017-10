L’Agence flamande pour l’environnement a également réalisé son évaluation annuelle de la qualité des eaux de surface. Elle a ainsi pu constater que les concentrations de nitrate et de phosphate dans les courants d’eau qui sillonnent les zones agricoles de Flandre restent trop élevées.

"Les objectifs du programme de réduction du lisier pour 2015-2018 ne sont plus réalisables", indique même la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Depuis 2013, on n’a plus constaté d’amélioration dans les concentrations de nitrate. Et pour le phosphate, la dernière bonne nouvelle remonte même à 2010.

Ces hautes concentrations de nitrate et phosphate aboutissent dans les cours d’eau essentiellement via le lisier. Ces composés ont cependant un impact négatif sur l’état écologique de l’eau. Des concentrations trop élevées mettent en danger la production d’eau potable.