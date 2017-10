Ces projets-pilotes ont été lancés dans le cadre de la réforme hospitalière afin de réduire les durées des séjours à l'hôpital, la capacité des établissements n'étant pas illimitée. Six ont été retenus: deux à Bruxelles (Erasme, Cliniques universitaires de Saint-Luc), deux en Wallonie (Liège et Mons) et deux en Flandre (Louvain et Sint-Niklaas).

Plus de 1.800 femmes ont déjà pris part à l'un des projets. A Saint-Luc, 66% des femmes pour lesquelles un retour précoce était possible y ont eu recours, indique Dr Bernard, chef du service d'obstétrique. A l'hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven), 50 à 60% des femmes pouvaient rentrer plus tôt chez elles et 42% l'ont fait.

A Liège, l'objectif était de dépasser, au sein des trois hôpitaux participants (CHR qui coordonne, CHU et Bois de l'Abbaye), les 50% de femmes qui prennent part au projet. "Après six mois, l'objectif est déjà atteint", souligne Pierre Gillet, directeur médical du CHU. Un quart des femmes liégeoises préfère toutefois une hospitalisation plus longue.

Toutes les personnes concernées sont plutôt positives par rapport au projet. Aux cliniques de Saint-Luc, "85% des patientes se disent satisfaites ou très satisfaites de leur retour précoce", précise Dr Bernard. Pour cet hôpital, le projet-pilote a permis de diminuer la durée de l'hospitalisation d'un jour en moyenne, sans pour autant augmenter les complications.

Ces projets-pilotes impliquent une collaboration entre les prestataires de soins de la première (à domicile) et de la deuxième ligne (à l'hôpital). "Cette coopération est très constructive grâce à la consultation interdisciplinaire dans le cadre des projets pilotes", indique le cabinet de Mme De Block. La communication entre gynécologues, sages-femmes et médecins généralistes pourrait toutefois être plus efficiente, chaque médecin disposant de son propre dossier, relève l'UZ Leuven.

"Un outil de communication entre les différents métiers, entre le personnel hospitalier et les prestataires extérieurs" est nécessaire, confirme le chef du service d'obstétrique des cliniques universitaires de Saint-Luc, Dr Bernard.

"Pour l'instant, on fonctionne par papier, c'est un peu archaïque. Un outil informatique est en cours d'élaboration mais cela prend du temps car on fait face à des obstacles comme la protection du secret professionnel."

Pierre Gillet souligne pour sa part que l'intervention des médecins généralistes "ne se fait pas sans mal". Les médecins traitants "n'ont plus l'habitude de gérer les situations pré- et post-natales. Réintégrer la première ligne (implique) un réapprentissage des procédés", souligne-t-il.