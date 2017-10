Des informations inquiétantes ont surgi ces derniers jours aux Pays-Bas au sujet de la société Eurogrit, basée à Dordrecht et filiale de l'entreprise belge Sibelco. L'entreprise néerlandaise a décidé de rappeler du silicate d'aluminium, un produit abrasif qui pourrait contenir de très faibles quantité d'amiante.

À sa demande, un bureau d'expertise indépendant a en effet constaté, après avoir réalisé des analyses, que de petites quantités de fibres d'amiante du type chrysotile (que l'on appelle également de l'"amiante blanche") pouvaient être présentes dans son produit silicate d'aluminium (scories de fusion).

Si la concentration d'amiante est "très faible", les services d'inspection néerlandais ont estimé qu'il était tout à fait possible que des travailleurs aient été exposés à l'amiante. Au total, 140 pourraient avoir utilisé le produit.

L'administration flamande a quant à elle reçu un signalement de la part d'une entreprise située en Flandre ayant utilisé le produit. "Nous avons ensuite contacté les autres clients pour leur dire qu'ils ne pouvaient plus utiliser le produit, qu'ils ne pouvaient plus ouvrir l'emballage et qu'ils devaient recouvrir les emballages éventuellement ouverts", explique une porte-parole.