"Les trains supplémentaires renforcent une offre déjà étendue vers la Côte", précise la SNCB.

Un petit plongeon dans la mer du Nord sera encore possible au stations balnéaires d’Ostende et de Blankenberge, un poste de secours étant ouvert pour ces deux plages - le poste Kemmelberg à Ostende et le poste King Beach à Blankenberge (photo). Les autres postes sont fermés.

L’eau de baignade sera environ à 15 degrés.