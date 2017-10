"Bien que ces cellules ne soient normalement pas en mesure de se diviser, elles commencent bel et bien à le faire de manière inattendue lorsqu'elles sont porteuses d'une mutation spécifique. Elles parviennent ainsi à se disséminer dans les couches supérieures de l'épiderme en un rien de temps", explique un communiqué.

Des lésions bénignes apparaissent et plus la maladie progresse, plus ces lésions vont pénétrer profondément dans la peau. Les mélanocytes perdent alors leurs propriétés caractéristiques, elles deviennent des "cellules immatures et cancéreuses".