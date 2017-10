Une quarantaine de voitures, affichant les couleurs de 21 pays différents, ont pris part cette année à cette course longue de 3.021 kilomètres depuis Darwin, au nord du pays, jusqu'à Adelaïde, dans le sud, à travers le désert.

Tous roulent à l'énergie produite par des panneaux solaires. La chaleur est l'une des principales difficultés à surmonter pour les concurrents, puisque dans l'habitacle des voitures la température oscille régulièrement entre 40° et 50°.

"C’était une course passionnante", déclarait Thierry Garritsen de l’équipe louvaniste. "A cause d’un problème technique, nous sommes immédiatement retombés à la 6e place, au début de la course. Mais nous avons continué à avancer, confiants en nos chances. A part cette crevaison, nous avons été épargnés d’ennuis. La journée de clôture a été incroyable, parce que nous avons pu nous accrocher à la troisième place. Nous sommes très heureux. Il faut pouvoir admettre que les Pays-Bas avaient une meilleure voiture".