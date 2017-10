Ces deux bandes seront maintenues au niveau de la sortie chaussée de Wavre. En sortie de ville, les automobilistes peuvent emprunter le viaduc Herrmann-Debroux depuis Delta jusque Demey. La remontée des véhicules depuis l'avenue Herrmann-Debroux sur le viaduc pour rejoindre la E411 sera également mise sur deux bandes via le percement de la berme devant l'ADEPS.

La circulation sous le viaduc Herrmann-Debroux au niveau du carrefour chaussée de Wavre/avenue Herrmann-Debroux sera simplifiée. Toutes les programmations de carrefours à feux sont également recalculées pour optimiser les déviations.

Bruxelles Mobilité conseille aux navetteurs de privilégier le covoiturage et d'organiser autant que possible leurs déplacements en partant plus tôt ou plus tard pour éviter le pic de l'heure de pointe. Les sites et applications de covoiturages sont répertoriés sur le site www.fr.maestromobile.eu/carpooling.