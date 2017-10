Au moins une quinzaine d'hôpitaux sur la centaine en Belgique ont vendu des données de patients à la firme Quintiles IMS, spécialisée dans les études et le conseil pour les industries du médicament et les acteurs de la santé. Cette société américaine paye 22 euros par lit et par an pour savoir quels traitements et médicaments sont administrés. Les informations concernées sont vastes, du détail du traitement suivi par chaque patient, aux données de facturation de l'hôpital aux mutuelles et à l'Inami, ainsi que les résumés hospitaliers semestriels.