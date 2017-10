"Le nouveau règlement a été discuté avec le secteur et les deux plus grosses entreprises sont déjà occupées à expérimenter des véhicules tournant à l'énergie verte", explique l’échevin de la Mobilité, Koen Kennis (photo).



Les sociétés craignent cependant les couts élevés qu'engendrera l'opération, ainsi qu'une rentabilité en baisse. Le secteur demande doc des mesures de soutien, comme des bornes de rechargement et des subsides pour l'achat des nouvelles voitures.

La Ville s'est engagée à apporter son aide pour les infrastructures, mais elle ne veut pas financer la nouvelle flotte de taxis. L'échevin souligne que le secteur est en pleine transformation et que les véhicules verts deviennent de moins en moins chers.