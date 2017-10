Auteur: Belga

Belga Les évêques de Belgique ont décidé de s’engager pour le climat et la préservation de l’environnement en demandant aux institutions financières avec lesquelles ils travaillent de donner la priorité dans leurs investissements à des entreprises et projets qui s’engagent à utiliser davantage les sources d’énergie renouvelables, qui diminuent la demande d’énergie et qui en favorisent une utilisation efficiente.