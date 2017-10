Les symptômes d'intoxications les plus courants sont des troubles digestifs tels que nausées, vomissements, diarrhées plus ou moins intenses. Dans les cas les plus graves, ces troubles digestifs surviennent plusieurs heures après le repas et s'accompagnent de lésions du foie ou des reins qui peuvent mettre la vie en danger.



Le seul moyen de distinguer les champignons toxiques des champignons comestibles est d'avoir des connaissances précises sur les caractères distinctifs des différentes espèces, rappelle le Centre Antipoisons. Il conseille dès lors aux personnes passionnées par la cueillette de participer aux activités d'un cercle de mycologie.