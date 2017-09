Belga

A.Fr. (avec Belga) Le gouvernement bruxellois a confirmé l’entrée en vigueur de la zone basse émission de polluants étendue à tout le territoire de la capitale, et donc l’interdiction d’y circuler pour les véhicules diesel les plus polluants à partir du 1er janvier 2018. Nonante caméras de contrôle intelligentes seront installées en divers endroits d’ici la fin de l’année. Une vaste campagne d'information et de sensibilisation sera lancée d'ici la semaine prochaine.