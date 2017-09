A.Fr. (avec Belga) A la suite d’une opération de routine effectuée entre le 18 août et le 1er septembre, trois patients de l’hôpital universitaire de Louvain ont définitivement perdu la vue à un œil. C’est ce qu’a indiqué le quotidien Het Laatste Nieuws, mais l’information a été confirmée à la VRT par le professeur Johan Van Eldere. L’UZ Leuven a ouvert une enquête et estime que l’usage d’une substance toxique pourrait être la cause de cette cécité.