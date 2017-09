Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens Si une majorité de Flamands se sent heureux, trois sur dix affirment pourtant ne pas l’être. C’est ce que révèle une enquête, réalisée pour Radio1 (VRT), sur les grandes questions existentielles de la population. Par ailleurs, un Flamand sur quatre se sent seul, pour Leo Bormans, spécialiste de la psychologie positive et auteur de nombreux livre sur le bonheur, ces résultats sont préoccupants.