Il existe en Flandre des centres où les jeunes souffrant de problèmes psychologiques peuvent obtenir une aide et un soutien. Mais ces centres ont souvent une liste d’attente. Les patients doivent parfois attendre plusieurs mois avant de recevoir un rendez-vous.

Au cours de cette semaine, le ministre du Bien-être, Jo Vandeurzen, admettait que la pression sur les centres de santé mentale s'intensifie. Une série de mesures devrait, selon lui, améliorer leur situation. Parmi elles figurent des investissements supplémentaires pour détecter et traiter les problèmes plus rapidement auprès des jeunes, le remboursement des soins psychologiques annoncé par le gouvernement fédéral, et la mise en place d'une assistance en ligne, en complément de l'aide traditionnelle, indiquait encore le ministre.