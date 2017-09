Le ministre flamand de la Santé, Jo Vandeurzen (photo), admet que les temps d'attente pour bénéficier d'une aide psychologique et la pression sur les centres de santé mentale s'accentuent. Une série de mesures devrait, selon lui, améliorer leur situation. Parmi elles figurent des investissements supplémentaires pour détecter et traiter les problèmes plus rapidement auprès des jeunes, le remboursement des soins psychologiques annoncé par le gouvernement fédéral, et la mise en place d'une assistance en ligne, en complément de l'aide traditionnelle.



Selon Björn Anseeuw, qui se base sur les chiffres obtenus du ministre flamand, l'offre limitée en soins psychologiques pour les enfants constitue une des principales pierres d'achoppement de cette situation. Pour le député, il est dès lors "insensé" que la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block (Open VLD) veuille restreindre le budget pour les "k-bedden", soit les places de jour en pédopsychiatrie. Il appelle le gouvernement fédéral à prendre ses responsabilités.



"Un procès d'intention qui n'a pas de sens", réagit la porte-parole de la ministre De Block, qui souligne que les hôpitaux peuvent reconvertir leurs lits en "k-bedden" - observation et traitement pour les enfants ou jeunes en situation de crise -, dans le cadre des budgets existants. Elle ajoute que le Conseil national des établissements hospitaliers se penche sur les coûts de ces lits, avec en ligne de mire leur futur financement. Il a notamment été constaté que les coûts variaient assez entre les hôpitaux.