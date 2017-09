Contrairement à des initiatives similaires organisées dans les années '70 pour sensibiliser à la crise pétrolière, les dernières éditions de ce Dimanche sans voiture entendent faire réfléchir le grand public sur l'usage actuel de la voiture et sur les alternatives existantes.

En pratique, l'ensemble de la Région bruxelloise sera fermée à la circulation de 9h30 à 19h00. Les véhicules autorisés à circuler à Bruxelles devront respecter la vitesse maximale de 30 km/h et les transports publics seront gratuits.

De nombreux événements seront organisés dans la capitale. Le festival Bruxelles-Champêtre proposera dans le parc Royal des activités familiales, des concerts ainsi qu'une foire de producteurs artisanaux. On relèvera aussi de nombreux événements autour du vélo organisés dans le cadre de Bike Brussels 2017, le "premier salon du vélo urbain". Les Journées du Patrimoine ont, elles, lieu les 16 et 17 septembre avec pour thème la Nature en ville.

Dans une dizaine de villes flamandes et à Bruxelles des zones sans voitures seront aménagées. La semaine de la mobilité qui aura lieu du 16 au 22 septembre célèbre cette année le 200ème anniversaire du vélo. Dans une quarantaine de villes et communes flamandes des activités seront organisées comme “Autodeelsalons”, Cycle Chic et à Gand Fly Over.