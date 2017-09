Cette nouvelle borne permettra de compter et d'enregistrer le nombre des vélos en circulation sur la piste cyclable de la rue de la Loi, l'un des axes cyclistes les plus fréquentés de la Région bruxelloise.

Le compteur affichera quotidiennement le nombre de cyclistes ainsi que le nombre total de passages sur l'année. Ces informations seront également disponibles via la plateforme opendata de la Région bruxelloise.

"Dans d'autres villes belges et européennes, les compteurs vélos ont montré leur utilité en termes de sensibilisation et de motivation des cyclistes", avance le ministre. "Ils renforcent le sentiment de communauté parmi les cyclistes et montrent aux automobilistes que de nombreuses personnes font le choix d'une mobilité différente à Bruxelles au lieu d'être coincés dans les embouteillages de la rue de la Loi au quotidien".

Une dizaine d'autres compteurs seront installés à court terme, notamment le long du canal, sur l'avenue de la Couronne et sur le boulevard Général Jacques lorsque la piste cyclable sera déplacée en marge du trafic automobile.

Le design des compteurs correspond à celui de la campagne régionale de promotion du déplacement à vélo "Bike for Brussels".

Le nombre de deux-roues ne cesse d'augmenter ces dernières années dans la capitale.

"L'observatoire du vélo constate chaque année une augmentation spectaculaire. Soutenir cette tendance et la valoriser visiblement est une très bonne chose", commente Remco Ruiter, le directeur de l'asbl Pro Velo, qui compte le nombre de cyclistes à Bruxelles depuis des années.