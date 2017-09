Selon une nouvelle étude de l'Institut tropical et de santé publique suisse commandée par Greenpeace, il n'existe aucun niveau sûr de pollution de l'air. "Même quand les concentrations sont inférieures aux normes européennes, il y a tout de même un impact négatif significatif sur notre santé", fait remarquer l'organisation.



"Nous sommes tous en train d'empoisonner nos enfants, car ils sont encore plus sensibles que nous à l'inhalation d'air pollué par le dioxyde d'azote", souligne Joeri Thijs. Le risque d'asthme chez les enfants augmente ainsi de 15% à chaque fois qu'ils sont exposés de 10 µg/m³ de dioxyde d'azote. La norme européenne est fixée à 40µg/m³.



Greenpeace a effectué des tests à Bruxelles et Liège lors de la semaine de la rentrée scolaire. Les conclusions sont que les enfants transportés à l'école en voiture sont exposés à des quantités malsaines d'air pollué.