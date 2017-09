Le but du Libre blanc Plan d’aménagement du territoire, présenté il y a presque un an par le gouvernement flamand, est de limiter dès 2040 la construction de nouveaux bâtiments au noyau urbain des villes et communes, afin de laisser davantage d’espace à la nature et d’avoir des paysages moins morcelés en Flandre. Cette Région possède en effet une très forte densité de population, une urbanisation importante et est actuellement recouverte à 34% de béton.