A.Fr. (avec Belga) Alors que la longueur des files n’a plus vraiment augmenté de façon générale, voire légèrement diminué, au cours des six premiers mois de cette année, les embouteillages se font par contre de plus en plus fréquents entre 10h et 15h - les heures considérées comme creuses sur les routes. C’est ce qui ressort du baromètre de l’organisation de mobilité Touring Mobilis.