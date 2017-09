Belga

A.Fr. (avec Belga) Le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal Smet, a lancé ce jeudi la Semaine européenne de la mobilité, qui aura lieu du 16 au 22 septembre et comprendra le Dimanche sans voiture du 17 septembre (photo archives). Elle célèbre notamment les 200 ans de l’invention du vélo, les 10 ans de l’action "A l’école/au travail sans voiture" et la mobilité mixte.