Vendredi, vers 11 heures, Mark Asay, a reçu une injection mortelle en Floride. La dernière exécution remonte à il y a un an et demi dans cet état américain. L’homme de 53 ans a été condamné à la peine de mort, car il a tué deux personnes, cela faisait 29 ans qu’il était en prison.

Pendant l’été 1987, Mark Asay se rendait avec son frère et un ami à Jacksonville pour y chercher des prostitués. En chemin, ils ont rencontré Robert Lee Booker. Une violente discussion a éclaté et Mark Asay a balancé des injures à l’encontre de l’homme noir avant de lui tirer un coup de feu dans la poitrine. La victime a pu s’échapper mais a été retrouvé mort dans une ruelle un peu plus loin.

Le trio a ensuite poursuivi son chemin et a croisé Renee, un homme habillé en femme. Mark Asay l’a également descendu et la victime n’a pas survécu.