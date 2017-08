Les chercheurs de l’Université d’Anvers (photo) ont développé pour ce faire des modèles informatiques basés sur les méthodes d'apprentissage utilisées par les machines. Ils sont maintenant à la recherche de données supplémentaires, afin de pouvoir déterminer la cible de chaque cellule T. Ils collaborent pour cela avec divers laboratoires qui suivent certains types de patients.



Les scientifiques songent déjà à l’utilisation de cette découverte, une fois qu’ils auront consolidé leurs connaissances. "On pourrait utiliser ces modèles pour développer des vaccins plus rapides et de meilleure qualité", indique Pieter Meysman. "Nous pensons aussi pouvoir contribuer au décodage des problèmes" affectant certaines cellules T. "Nous voulons donc voir comment utiliser ces modèles pour le développement de thérapies contre les maladies auto-immunes et le cancer".



L'étude a été publiée ce mois-ci dans la revue Immunogenetics.