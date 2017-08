Or, "la stérilisation est essentielle pour la santé des chats: elle allonge leur espérance de vie et diminue le risque de maladies ainsi que l'agressivité et les nuisances sonores quand les femelles sont en chaleur. Grâce à cette opération, on évite aussi les trop nombreuses portées non gérables qui augmentent le nombre de chats errants et aussi les euthanasies dans les refuges", explique Bianca Debaets, qui souligne qu'en tant que responsable du Bien-être animal, il est de son devoir de lutter contre ce phénomène.

Les douze communes bruxelloises qui bénéficieront de ce soutien financier régional sont Bruxelles-Ville, Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Saint-Josse, Uccle et Watermael-Boitsfort.

Le gouvernement bruxellois a décidé de rendre la lutte contre les chats errants contraignante dès l'année prochaine. A partir du 1er janvier 2018, la stérilisation de tous les chats de plus de six mois sera ainsi rendue obligatoire. Une exception sera toutefois faite pour les élevages de chats de race.