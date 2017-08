VRT

A.Fr. Des 13.952 marcheurs et coureurs qui s’étaient inscrits à la 48e édition de la légendaire "Promenade de la mort" de 100 km qui traverse trois provinces flamandes, 8.582 ont atteint la ligne d’arrivée avant 21h samedi soir et 5.370 ont donc abandonné en cours de route. Les Belges étaient présents en majorité, mais des Allemands et des Néerlandais prenaient aussi part au défi.