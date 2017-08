VRT

A.Fr. Un homme de 56 ans s’est effondré, samedi après-midi à Branst, alors qu’il participait à la 48e édition de la "Promenade de la mort" de 100 km à travers le Brabant flamand, la Flandre orientale et la province anversoise. D’autres participants sont intervenus rapidement et parvenus à le réanimer. L’homme a ensuite été emmené à l’hôpital. Les milliers de marcheurs et coureurs qui ont pris le départ vendredi soir ont jusqu’à 21h pour passer la ligne d’arrivée.