Cette décision est le fruit des résultats d'une enquête lancée par l'Afsca après qu'une contre-analyse ait mis en évidence, il y a quelques jours, une teneur en fipronil dans un échantillon différente de la première analyse et supérieure à la valeur limite européenne de 0,72 mg/kg. Par mesure de précaution, tous les lots d’œufs qui avaient été analysés par le laboratoire responsable de ces analyse et contre-analyse divergentes avaient été retirés des rayons des magasins et avaient fait l'objet d'un rappel, mardi 8 août.