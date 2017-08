Introduite accidentellement en Belgique via des végétaux importés d’Asie, la pyrale du buis envahit littéralement notre pays cet été. Les régions de Bruxelles et des Brabants flamand et wallon sont particulièrement touchées, de nombreux jardins y étant ravagés par sa chenille verte à tête noire pas plus longue que 4 centimètres.

Elle s’attaque uniquement au buis, mais les buissons ou haies de buis sur lesquels elle jette son dévolu - par dizaines de chenilles - sont mangés en l’espace de quelques jours. Ils deviennent bruns, puis "vides", c’est-à-dire presque totalement dépourvus de feuilles. Il ne reste alors plus qu’à les couper.

Le week-end de recensement de papillons en Flandre, proposé la semaine dernière par l’organisation Natuurpunt, a permis de constater la présence massive de pyrales du buis (photo) et leur impact sur la végétation des jardins de Flandre. Un impact qui varie cependant selon les provinces.