Le ministre belge de l'Agriculture Denis Ducarme (photo) a accusé les Pays-Bas de ne pas avoir prévenu ses voisins après avoir été alerté, dès novembre 2016, d'une possible utilisation frauduleuse de fipronil dans la désinfection de poulaillers, alors que l'insecticide est strictement interdit pour les animaux destinés à la consommation.



La Haye a réfuté toute accusation de négligence, assurant qu'il n'y avait "aucune indication d'un risque aigu pour la sécurité alimentaire" au moment de cette dénonciation anonyme. La France et l'Allemagne se sont également montrés critiques de la gestion de l'affaire par leurs voisins.



"Nous avons un bon système, et indéniablement les standards alimentaires les plus élevés dans le monde. Nous devons travailler ensemble pour tirer les leçons nécessaires et avancer plutôt que perdre de l'énergie à désigner des coupables", a estimé Vytenis Andriukaitis.

Le commissaire a précisé avoir demandé, outre les mesures prises dans l'urgence par les États membres pour retirer les lots contaminés, que ceux-ci restent "vigilants" pour s'assurer que des produits interdits ne soient pas utilisés dans le traitement du pou rouge au sein des élevages de poules pondeuses.