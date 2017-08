Jelle Houwen

A.Fr. L’Institut royal de météorologie avait annoncé de fortes pluies. Entre 18 et 23 heures jeudi soir, des torrents d’eau se sont abattus sur la côte du Westhoek (Flandre occidentale), provoquant avant tout des inondations à La Panne (photo) et Bekegem. Les pompiers ont reçu une centaine d’appels et ont dû demander le renfort de leurs collègues d’autres communes balnéaires.