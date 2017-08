"Une enquête est en cours pour établir quand précisément les autorités belges ont été mises au courant" de ce problème de contamination d'œufs par le fipronil, a indiqué Mina Andreeva lors du point presse quotidien. La Commission européenne n'a pris conscience du problème de contamination des œufs par du fipronil que lorsque les autorités belges l'ont alertée via le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires. "Aucune information sur cet incident de contamination n'a été communiqué à la Commission via un réseau technique ou tout autre canal avant le 20 juillet", a précisé Mina Andreeva.



Le commissaire européen à la Sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis (photo), a déjà pris contact avec les ministres allemand et néerlandais de l'Agriculture et devait prendre contact, mardi dans l'après-midi, avec leur homologue belge, Denis Ducarme. Celui-ci devait encore avoir une conversation téléphonique avec son homologue allemand dans le courant de la journée de mardi. Les deux pays ont décidé de désigner deux officiers de liaison. Ce sera cependant à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire de déterminer leurs modalités de travail.



Le ministre allemand de l'Agriculture, Christian Schmidt, souhaite en tout cas que le sujet des œufs contaminés, et du délai entre l'identification du problème et son signalement, soit abordé au niveau européen. La prochaine réunion - informelle - des ministres européens de l'Agriculture se tiendra du 3 au 5 septembre à Tallinn, la capitale de l'Estonie.