Selon lui, le problème est le temps mis par la Belgique à enclencher le système d'alerte rapide européen pour les produits dangereux. "Les autres Etats membres ont été prévenus le 20 juillet. Des informations complémentaires ont été fournies le lendemain, avant que des questions ne soient formulées par l'Allemagne et les Pays-Bas le 27 juillet."



L'élu fustige "la réaction extrêmement lente" de la Belgique. "Un mois et demi me semble une bien longue période pour réfléchir. Ils auraient dû intervenir bien plus vite", estime-t-il. "La lenteur de la réaction belge a suscité une certaine forme de panique au sein des autres Etats membres."