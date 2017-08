Le ministre de l'Agriculture Denis Ducarme (MR) et la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open VLD) seront entendus mercredi à 10h15 en commission Economie et Agriculture à la Chambre. Ils s'expliqueront sur le dossier des œufs contaminés au fipronil. La commission Economie et Agriculture se réunira avec celle de la Santé publique.