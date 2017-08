L'instruction judiciaire en cours concernant une contamination de milliers d'œufs à l'insecticide fipronil n'est "pas un argument", a estimé lundi le nouveau ministre fédéral de l'Agriculture Denis Ducarme (MR), invité sur Matin Première (RTBF).

"La protection du consommateur doit primer. Le rapport que j'ai demandé à l'Afsca nous apprendra ce qui a été demandé par le parquet", a-t-il indiqué.

Interrogé sur le silence de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), qui était au courant d'une contamination depuis juin, Denis Ducarme a rappelé qu'il avait demandé un rapport "circonstancié" sur toutes les actions entreprises par l'agence depuis le début de l'affaire.

Ce rapport doit être remis "rapidement" et sera ensuite transmis aux différentes commissions concernées à la Chambre, a précisé le ministre. Une éventuelle réunion au parlement se tiendra lorsque le rapport aura été remis, a-t-il dit. Dimanche, le président de la commission Economie et Agriculture, Jean-Marc Delizée, avait évoqué la date de mardi, après que les partis de l'opposition ont réclamé la plus grande transparence dans le dossier.

Début juin, la présence de l'insecticide fipronil, interdit dans la chaîne alimentaire, avait été détectée dans un échantillon d'œufs par l'Afsca, a en outre confirmé le ministre de l'Agriculture. La concentration du produit était néanmoins en dessous des seuils européens, a-t-il rapporté. Des tests ont alors été demandés à un laboratoire néerlandais car la Belgique n'avait pas l'expertise suffisante pour le faire. Cela pourrait également expliquer l'arrivée tardive des informations en Belgique, selon le ministre. "J'ai demandé à ce que les tests relatifs au fipronil puissent être réalisés en Belgique", a-t-il annoncé.

Denis Ducarme doit rencontrer les responsables de l'Afsca, sur laquelle il a la tutelle, lundi matin.

Le ministre allemand de l'Agriculture, Christian Schmidt, a également annoncé un entretien téléphonique avec Denis Ducarme, lundi. Dans la presse du week-end, il s'est dit déçu que l'agence belge n'ait pas transmis plus tôt ses informations à l'Allemagne, qui n'a été avertie que fin juillet.

Denis Ducarme compte également prendre contact avec son homologue néerlandais.

A l'origine de l'affaire, des éleveurs néerlandais de volailles ont fait appel à Chickfriend, une société spécialisée dans l'éradication du pou rouge, qui a employé dans son produit du fipronil, une molécule prohibée dans le traitement des animaux destinés à la chaîne alimentaire.

L'Allemagne important de nombreux œufs hollandais, elle a été la plus massivement touchée, avec plusieurs millions d'œufs retirés de la vente.