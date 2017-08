La solitude et l'isolement social interagissent sur notre santé. "Comme il a déjà été dit, des problèmes de santé peuvent conduire à la solitude et l'isolement social. Lorsqu’on est limité dans sa mobilité, on peut moins participer à la vie en société. Il est vrai aussi que des personnes qui vivent dans une solitude chronique courent plus de risques d’avoir des problèmes de santé".

"De nombreuses études l’ont démontré. Il s’agit aussi bien de la santé physique que mentale et cela peut même réduire l’espérance de vie. Les risques pour la santé causés par la solitude et l'isolement social sont similaires à ceux engendrés par le tabagisme ou l'obésité. Or nous n’en sommes pas conscients".

A côté des problèmes de santé, la pauvreté et les coups durs de la vie (divorce, perte d’emploi, déménagement dans une autre vile) constituent un risque de tomber dans la solitude et l’isolement social.

Le fait que le décès de plusieurs personnes n’ait pas été remarqué par les voisins s’explique peut-être par le tabou qui entoure la solitude chez nous. "Il n’est pas simple d’avouer aux autres que l’on est seul. Les gens seuls sont souvent introvertis et trouvent très difficile d’entrer en contact avec les autres, ils sont aussi angoissés par le monde extérieur. D’un autre côté, on constate que pour les voisins il est parfois très difficile d’interférer dans la vie des autres. "Tiens nous n’avons plus vu notre voisin depuis plusieurs jours".

Les gens veulent aider les autres mais ne veulent pas se mêler de leurs affaires.