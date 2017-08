Des résultats d'analyses des entreprises concernées sont en train de parvenir à l'Afsca, a rapporté sa porte-parole. Lorsqu'ils seront arrivés, l'agence aura une vision globale de la situation et communiquera.

La porte-parole assure que les concentrations découvertes sont inférieures "au très sévère seuil européen", qui est basé sur une consommation de deux œufs par jour. "Pour l'instant, nous ne voyons aucun danger pour la santé publique", affirme l'Afsca.

Le toxicologue Jan Tytgat, de l'université de Louvain (KUL), avait appelé samedi l'Afsca à publier les résultats des échantillons analysés. Cela peut être fait sans désigner les entreprises concernées, a-t-il précisé à l'agence Belga.

L'Afsca a affirmé que les concentrations ne dépassaient pas la limite, mais sans donner de chiffres, ce que déplore le toxicologue. "Le manque de communication pourrait donner l'impression qu'on cache quelque chose", selon Jan Tytgat.

Le toxicologue réclame dès lors que les résultats soient rendus publics sans faire référence aux entreprises concernées. "Nous pourrions de cette manière savoir où se situent les concentrations par rapport à la limite."

Les autorités belges ont appris début juin qu'il y avait "un problème" dans des élevages dû à la contamination d'oeufs par un insecticide, et expliqué samedi avoir gardé le secret en raison d'un enquête judiciaire pour "fraude" en cours.

"Nous sommes au courant depuis début juin qu'il y avait potentiellement un problème de fipronil dans le secteur avicole", a déclaré Katrien Stragier, une porte-parole de l'Agence belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), à la VRT.

"Nous avons alors immédiatement démarré une enquête et nous avons également informé le parquet parce qu'il s'agissait d'une possible fraude. A partir de là le secret de l'instruction a commencé à prévaloir", a-t-elle assuré. "Nous comprenons que les gens se posent des questions sur la santé publique et essayons de leur répondre".