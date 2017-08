Le président du SP.A avait dénoncé le manque d’information sur ce scandale alimentaire. "Aux Pays-Bas et en Allemagne, on donne beaucoup plus d’informations sur ce scandale. Pourquoi n’étions-nous pas au courant que les œufs avaient été aspergés avec un produit toxique ? Combien d’œufs sont en circulation ?" Selon John Crombez le gouvernement et l’AFSCA sont responsables et doivent mieux informer le public.

Mais selon l’ancien directeur de l’AFSCA, Piet Vanthemsche cette critique est injustifiée. "L’Agence pour la sécurité alimentaire mène son enquête dans les entreprises qui sont aussi touchées par une procédure judiciaires. Il faut donc respecter le secret de l’instruction. L’Agence ne peut donc pas divulguer toutes les informations. Je sais par expérience que comme patron d’une telle agence on marche sur la corde raide".

"Il est toujours difficile de faire face à une crise alimentaire. Chaque jour, de nouveaux éléments remontent à la surface". Mais pour Piet Vanthemsche, "il est important que les consommateurs conservent leur confiance en l'Agence alimentaire. Aujourd'hui, il est possible de tracer les œufs. S'il y a eu des erreurs, ces œufs pourront être retirés des rayons et détruits. Ce fut déjà le cas dans le passé, lors de la crise de la dioxine en 1999. L'Agence alimentaire a des plans pour répondre à ces situations. L’AFSCA s'est engagée à protéger les consommateurs. John Crombez ne devrait pas être aussi méfiant".