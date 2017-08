Les chiffres sont éloquents, en 2015 et 2016 on a recensé 61 et 66 cas d’hépatite A à l’Agence flamande des soins et de la santé. Au cours des six premiers mois de cette année, on a déjà recensé 230 cas, soit autant que les des deux années précédentes additionnées.

"Nous avons constaté depuis le début de cette année une augmentation de cette infection du foie qui est causée par un virus très contagieux que l’on retrouve dans les selles" a expliqué le Dr Dirk Wildemeersch de l’Agentschap zorg en gezondheid à la VRT.

"Ce sont surtout les homosexuels masculins qui sont touchés par cette maladie. Par la nature de leur relations sexuelles, ils courent plus de risques d’être infectés. Le virus se transmet par les matières fécales de personnes infectées (transmission ou contamination féco-orale)".